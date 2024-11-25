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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, 29 Kasım'da Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklara teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:19
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Start verdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ve ısınma çalışmalarıyla başladı.

Takım İdmanını Tamamladı

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın devamında 7’ye 7 oyun oynayarak çalışma sürecini sürdürdü ve yarı sahada yapılan maçla günü tamamladı. Ligde dün oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirerek, enerjilerini topladı.

Gelecek Antrenman ve Maç Bilgileri

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor karşılaşmasına yönelik son hazırlıklarına devam edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşecek olan Antalyaspor-Sivasspor karşılaşması, 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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