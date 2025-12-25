Sivasspor Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanda öne çıkanlar
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.
Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
TRENDYOL 1. LİG’İN 19. HAFTASINDA SAHASINDA BANDIRMASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.