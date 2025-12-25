DOLAR
Sivasspor Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 19. haftasında Bandırmaspor maçı için Mehmet Altıparmak yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:10
Sivasspor Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda öne çıkanlar

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından ekip, pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştirirken antrenmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

