Sivasspor, Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig 19. hafta öncesi tesislerde ilk antrenman

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcılarının yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

İdman, takımın dayanıklılık ve hücum organizasyonlarını sınadığı çift kale oyunla tamamlandı. Yiğidolar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

