Sivasspor, Bandırmaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 19. hafta Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 20:17
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcılarının yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda pas ve top koruma çalışmaları yaptı.

İdman, takımın dayanıklılık ve hücum organizasyonlarını sınadığı çift kale oyunla tamamlandı. Yiğidolar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor - Bandırmaspor karşılaşması, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

