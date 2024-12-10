DOLAR
34,84 -0,05%
EURO
36,73 0,1%
ALTIN
2.996,53 -0,7%
BITCOIN
3.380.229,17 -0,48%

Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, 13 Aralık'ta Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:26
Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, hedefsiz oyun ve minyatür kale ile oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolcular Uğur Çiftçi (sağda) ve Radakoviç de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolcular Uğur Çiftçi (sağda) ve Radakoviç de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
2
Galatasaray'a Malmö Öncesi Abdülkerim Bardakcı Müjdesi
3
FIBA Genel Sekreteri Zagklis: NBA Avrupa'da Lig Kurmayı Düşünüyor
4
Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı
6
Başakşehir-Heidenheim Maçını İtalyan Hakem Marco Guida Yönetecek
7
Bodo/Glimt-Beşiktaş Maçının Hakemi Filip Glova Oldu

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı