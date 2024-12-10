Sivasspor, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, hedefsiz oyun ve minyatür kale ile oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolcular Uğur Çiftçi (sağda) ve Radakoviç de katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana futbolcular Uğur Çiftçi (sağda) ve Radakoviç de katıldı.