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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Sivasspor, Bodrum FK ile yapacağı maça tüm hazırlıklarını tamamlayarak sahaya çıkmayı bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:22
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazır

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde 5'e 2 pas çalışması yapılarak takımın pas oyunu üzerinde duruldu. İdmanın son kısmında ise taktik çalışmalara geçildi. Bu antrenman, oyuncuların Bodrum FK karşısında sahada nasıl bir performans sergileyeceklerinin hazırlığı niteliği taşıyor.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki mücadele, yarın saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek üzere stadyumda yerlerini alacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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