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Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, 11 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:02
Sivasspor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, kırmızı-beyazlı ekip, pas çalışmaları ile idmanı sürdürdü ve taktik maçla antrenmanı tamamladı.

Bunun yanı sıra, Sivasspor'un kuruluşunun 58. yıl dönümü nedeniyle idmandan sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın tamamlayarak Bodrum FK ile karşılaşmak üzere sahaya çıkacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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