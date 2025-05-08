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Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:47
Sivasspor, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirerek, dar alan oyunu ve taktik maç ile idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlık sürecine devam edecek. Ayrıca, bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret ederek destek oldular.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bugünkü antrenmanı Kızılırmak İlkokulu öğrencileri de ziyaret etti.

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