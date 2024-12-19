Sivasspor'dan Taraftara 'Sensiz Olmaz' Çağrısı

Sivasspor'dan Coşkulu Çağrı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, maç öncesi taraftarlarını heyecanlandıracak bir çağrıda bulundu. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan "Sensiz olmaz" mesajı, seyirci desteğinin önemini vurguluyor.

Hep Birlikte Kalbimizdeki Sevdayı Haykıralım

Sivasspor'un yayınladığı videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in "Sensiz olmaz" şarkısı eşliğinde yapılan çağrı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Videoda şu ifadeler kullanıldı: "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı."

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor ile Reeder Samsunspor, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kulüp, taraftarlarının stadyumu doldurmasını ve coşkulu desteğini arzuluyor.