Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Erzurumspor FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, ligin ilk haftasında Erzurumspor FK ile yapacağı karşılaşma için antrenmanlarına devam ediyor.

Osman Zeki Korkmaz Yönetiminde İdman

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında takım, rondo çalışmaları yaparak hazırlık sürecini ilerletti. İdman, çift kale taktik maç ile sona erdi.

Yeni Transfer Okan Erdoğan Takımda

Takımın yeni transferi Okan Erdoğan, antrenmana katılarak ilk çalışma deneyimini yaşadı. Bu durum, Sivasspor için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gelecek Antrenman

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve Erzurumspor FK maçı öncesinde son şeklini almaya çalışacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Bekir Böke de katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Bekir Böke de katıldı.