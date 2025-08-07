Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kulüp, antrenmanın detaylarını paylaştı.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara geçildi.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a hareket edecek. İki ekip, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda) ve Kerem Atakan Kesgin (solda) de katıldı.

