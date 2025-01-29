Sivasspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Eyüpspor'a Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda İkas Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman Detayları
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışmalara geçtiler.
Sivasspor, yarın yapılacak antrenmanın ardından, maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıkacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.