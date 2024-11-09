Sivasspor, Fenerbahçe ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Sivasspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı deneyimli hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekip, gün içerisinde yapacağı antrenmanla karşılaşma hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe maçı öncesinde Sivasspor'da bazı oyuncularından yoksun olacak. Kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile sakatlığı bulunan Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Sezon Performansı

Sivasspor, sezonun ilk 11 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 17 puan topladı.

Bu zorlu karşılaşmanın sonucu, Sivasspor'un sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.