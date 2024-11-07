Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Fenerbahçe Öncesi Hazırlıklarını Sıkı Tutuyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 10 Kasım Pazar günü gerçekleştireceği deplasman maçı için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan bilgilere göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, ardından sürat odaklı egzersizlerle devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Gelecek İdman

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Bu önemli karşılaşmada, takımlar arasında büyük bir heyecan bekleniyor.

Maç Bilgileri

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.