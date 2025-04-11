Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile gerçekleştireceği karşılaşma için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, başlangıçta ısınma hareketleriyle başlamış olup daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alan çalışması ile devam etmiştir. Antrenman, taktik maç ile son bulmuştur.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maça hazırlık sürecini tamamlayarak kampa girecek.

İki takım arasında oynanacak olan karşılaşma, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.