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Sivasspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu ve kalan maçlar için hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 23:12
Sivasspor-Fenerbahçe Maçının Ardından Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Rıza Çalımbay: "Golü yemeden içeri girseydik bambaşka olabilirdi"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Rıza Çalımbay, kalan maçları iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Maçın Başında Umut Vardı

Çalımbay, maça iyi başladıklarını ve pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Maçın başlarında yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum," dedi. Ancak karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'u eleştirerek, Anderson Talisca'nın frikikten gol bulduğu pozisyondaki faul kararının yanlış olduğunu savundu.

Kalan Maçlar İçin Hedef: Başarı

Çalımbay, "Golü yemeden içeri girseydik bambaşka şekle gelebilirdik. İkinci yarıda tekrar güzel şeyler yaptık," diyerek takımdaki mücadele ruhunu vurguladı. Ancak beklemedikleri 2 gol yediklerini ve sıkıntılı bir duruma düştüklerini belirtti.

Taraftar Desteği Önemli

Taraftarların maç boyunca takıma verdikleri destek için teşekkür eden Çalımbay, bu desteğin devam etmesi gerektiğini söyledi. "Ne olursa olsun lig bitene kadar aynı şekilde maçlara gelmeleri gerekiyor," şeklinde konuştu.

Kritik Maçlar Bekliyor

Çalımbay, Göztepe maçının kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve kalan kritik maçları kazanmaları gerektiğini belirtti. Kadronun belliliğini ve yapılacak görevin ciddiyetini de hatırlatan Çalımbay, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Elimizdeki kadro belli, her şey belli."

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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