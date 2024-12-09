DOLAR
34,81 -0,06%
EURO
36,79 0,06%
ALTIN
2.966,17 -0,69%
BITCOIN
3.466.936,64 0,22%

Sivasspor, Galatasaray'a Kaybederek 4 Maçtır Kazanamıyor

Sivasspor, Galatasaray karşısında aldığı 3-2'lik yenilgi ile galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:07
Sivasspor, Galatasaray'a Kaybederek 4 Maçtır Kazanamıyor

Sivasspor, Galatasaray'a Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, son galibiyetini ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti.

Son 4 Maçta Sonuçlar

Sivasspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, 14. haftada da deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Son olarak Galatasaray karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet, takımın moralini daha da sarstı.

Ligdeki Durum

Sivasspor, 15 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yalnızca 18 puan topladı. Bu sonuçlarla birlikte takım, üst sıralardan uzaklaşmış durumda.

Gözler 16. Haftada

Bir sonraki mücadelesinde Sivasspor, ligin 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu maç, Sivasspor'un kaybettiği puanları telafi etme fırsatı olacak.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mihraç Akkuş'un Hedefi: Los Angeles 2028 Olimpiyatları
2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Maçları Başlıyor!
3
Sivasspor, Galatasaray'a Kaybederek 4 Maçtır Kazanamıyor
4
Trabzonspor Zorlu Haftaya Giriyor: Deplasman Galibiyeti Hasreti Sürüyor
5
Milli Sualtı Sporcu Birgül Erken, 2025 Rekor Denemelerine Hazırlanıyor
6
Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na Katılmayacak
7
Voleybolda Türk Takımları Avrupa Kupası Heyecanına Hazır

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''