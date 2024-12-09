Sivasspor, Galatasaray'a Kaybederek 4 Maçtır Kazanamıyor

Sivasspor, Galatasaray'a Kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekip, son galibiyetini ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti.

Son 4 Maçta Sonuçlar

Sivasspor, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. 13. haftada evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, 14. haftada da deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 kaybetti. Son olarak Galatasaray karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet, takımın moralini daha da sarstı.

Ligdeki Durum

Sivasspor, 15 haftalık periyotta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak yalnızca 18 puan topladı. Bu sonuçlarla birlikte takım, üst sıralardan uzaklaşmış durumda.

Gözler 16. Haftada

Bir sonraki mücadelesinde Sivasspor, ligin 16. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu maç, Sivasspor'un kaybettiği puanları telafi etme fırsatı olacak.