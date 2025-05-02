Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı önemli maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki futbolcular, Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde yoğun bir antrenman gerçekleştirdi.
28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan mücadele, yarın saat 19.00'da Rams Park'ta başlayacak. Tüm gözlerin çevrileceği bu karşılaşma için Sivasspor'un kafilesinde yer alan futbolcular ise şu şekilde:
- Ali Şaşal Vural
- Arda Erdursun
- Serkan Kaan Sarman
- Uros Radakovic
- Noah Sonko Sundberg
- Samba Camara
- Achilleas Poungouras
- Emirhan Başyiğit
- Ziya Erdal
- Murat Paluli
- Samuel Moutoussamy
- Tolga Ciğerci
- Efkan Bekiroğlu
- Alex Pritchard
- Garry Rodrigues
- Veljko Simic
- Queensy Menig
- Emrah Başsan
- Azizbek Turgunboev
- Emre Gökay
- Rey Manaj
- Fode Koita
- Bekir Turaç Böke
Sivasspor'un, Galatasaray karşısında almak istediği galibiyet, ekip için layık olduğu başarıyı yeniden yakalamak açısından büyük önem taşıyor.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana Tolga Ciğerci de katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana Tolga Ciğerci de katıldı.