Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı önemli maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki futbolcular, Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde yoğun bir antrenman gerçekleştirdi.

28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan mücadele, yarın saat 19.00'da Rams Park'ta başlayacak. Tüm gözlerin çevrileceği bu karşılaşma için Sivasspor'un kafilesinde yer alan futbolcular ise şu şekilde:

Ali Şaşal Vural

Arda Erdursun

Serkan Kaan Sarman

Uros Radakovic

Noah Sonko Sundberg

Samba Camara

Achilleas Poungouras

Emirhan Başyiğit

Ziya Erdal

Murat Paluli

Samuel Moutoussamy

Tolga Ciğerci

Efkan Bekiroğlu

Alex Pritchard

Garry Rodrigues

Veljko Simic

Queensy Menig

Emrah Başsan

Azizbek Turgunboev

Emre Gökay

Rey Manaj

Fode Koita

Bekir Turaç Böke

Sivasspor'un, Galatasaray karşısında almak istediği galibiyet, ekip için layık olduğu başarıyı yeniden yakalamak açısından büyük önem taşıyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana Tolga Ciğerci de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmana Tolga Ciğerci de katıldı.