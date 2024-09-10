Sivasspor Gaziantep FK Maçına Kilitlendi

Sivasspor, Gaziantep FK ile Önemli Bir Maça Çıkıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Uygun, maç öncesinde yaptığı açıklamada, galibiyet hedefinde olduklarını vurguladı.

Bülent Uygun'dan Açıklama

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere verdiği demeçte, "Zor bir maç bizi bekliyor ama kazanan taraf Allah'ın izniyle inşallah biz oluruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçı da tebrik etti.

Uygun, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın takımlar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, Türk futbolundaki sorunlara da dikkat çekti. "Sahalarımızın durumu ortada ve eksikliklerimizi gidermek için gayret gösteriyoruz" diye ekledi.

Taraftar Desteği Önemli

Bülent Uygun, Gaziantep FK maçında taraftarların önemine vurgu yaptı. "12. adamımız olan taraftarlarımızın desteğiyle bu zor maçı kazanarak hem onları mutlu etmek istiyoruz hem de takım içinde yeni yapılanmamızı pekiştirmek adına galibiyete ihtiyacımız var" dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Uygun, transfer çalışmalarına değinerek, yönetimle belirli isimler üzerinde görüşüldüğünü ve Türkiye liginde oynayan 4-5 oyuncunun yanı sıra büyük takımlardaki futbolcularla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Fenerbahçe'den Emre Mor'un isminin geçmesi üzerine, "Emre Mor, çok beğendiğim ve yetenekli bir futbolcu. Olursa mutlu olurum" dedi.

Genç Futbolculara Şans Verilmeli

Uygun, genç futbolculara da gereken şansı vereceklerini belirterek, Sivas Dört Eylül Futbol Kulübü ile yaptıkları hazırlık maçında genç oyuncuların gelişimlerine odaklandıklarını söyledi.

Antrenman Detayları

Net Global Sivasspor, Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti ve taktik maç ile tamamlandı. Takım, 14 Eylül Cumartesi günü bu maçta mücadele edecek.

Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşti.