Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Hatayspor Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile sahasında yapacağı karşılaşma öncesinde son çalışmasını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Hazırlık Antrenmanı

Kulübün açıklamalarına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ekip, 5'e 2 pas çalışması yaptı ve son bölümde taktik antrenmana yöneldi. Çalışmaların ardından Sivasspor, kampa girerek maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Maç Bilgileri

Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.