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Sivasspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Maç saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:30
Sivasspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Sivasspor - Hatayspor Maçı Detayları

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, yarın Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak.

Görevli Hakem

Maçın hakemliğini, Mehmet Türkmen üstlenecek.

Son Hazırlıklar

Kırmızı beyazlı ekip, bugünkü antrenmanı ile karşılaşma hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

Sakatlık Durumları

Takımın kadrosunda, Emre Gökay ve Uros Radakovic’in sakatlıkları bulunuyor.

Sezon Performansı

Sivas temsilcisi, sezonun açılışından bu yana oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

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