Sivasspor, Hatayspor'u Ağırlıyor

Sivasspor - Hatayspor Maçı Detayları
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, yarın Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak.
Görevli Hakem
Maçın hakemliğini, Mehmet Türkmen üstlenecek.
Son Hazırlıklar
Kırmızı beyazlı ekip, bugünkü antrenmanı ile karşılaşma hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
Sakatlık Durumları
Takımın kadrosunda, Emre Gökay ve Uros Radakovic’in sakatlıkları bulunuyor.
Sezon Performansı
Sivas temsilcisi, sezonun açılışından bu yana oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.