DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,69%
ALTIN
3.242,89 -0,54%
BITCOIN
3.421.319,53 2,84%

Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Kocaelispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:37
Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, futbolcular, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan ekip, ardından taktik çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.

İdmanın ardından kampa giren Sivasspor, yarın saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile Yollarını Ayırdı
2
Ogün Altıparmak İçin Tören Düzenlendi
3
Beşiktaş, Kırklarelispor Maçına Hazır
4
Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok'u Transfer Etti
5
Kick Boks ile Kilo Vedim, Birinci Oldum: Mesut Tatlıcan'ın Başarı Hikayesi
6
Hatayspor, Samsunspor Maçına Hazır Olma Yolunda

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!