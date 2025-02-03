Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, futbolcular, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan ekip, ardından taktik çalışmalarla hazırlıklarına devam etti.

İdmanın ardından kampa giren Sivasspor, yarın saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.