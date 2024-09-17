Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında İyimser Beklentilerle Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, Konyaspor karşısında galibiyet elde etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Bülent Uygun'dan Güçlü Mesajlar

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Uygun, "Sakatlıklar ve cezalı oyuncularımız olması, bizler için zorluk yaratıyor. Ancak taraftarımızın desteği ve futbolcuların özverisi ile sahada iyi bir performans sergileyerek puan almayı hedefliyoruz," dedi. Konyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Uygun, "Bu deplasman gerçekten zor. Ama biz her zamanki gibi kazanmaya odaklıyız," şeklinde konuştu.

Rodrigues: Sivas'ta Olmaktan Mutluyum

Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues ise, takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. "Bu sezon elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkıda bulunmak istiyorum. Sivas'a karşı hiç galibiyetim yoktu; burada bulunmak beni mutlu ediyor," dedi.

İdman Detayları

Sivasspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma koşuları ile başlayıp, top kapma ve pas çalışmaları ile devam ederek yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.