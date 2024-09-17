DOLAR
34,09 -0,34%
EURO
37,94 -0,12%
ALTIN
2.810,41 0,4%
BITCOIN
2.083.383,93 -5,89%

Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Sivasspor, Konyaspor maçında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Bülent Uygun ve transfer Garry Rodrigues'in açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:54
Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında İyimser Beklentilerle Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, Konyaspor karşısında galibiyet elde etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Bülent Uygun'dan Güçlü Mesajlar

Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Uygun, "Sakatlıklar ve cezalı oyuncularımız olması, bizler için zorluk yaratıyor. Ancak taraftarımızın desteği ve futbolcuların özverisi ile sahada iyi bir performans sergileyerek puan almayı hedefliyoruz," dedi. Konyaspor'un güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Uygun, "Bu deplasman gerçekten zor. Ama biz her zamanki gibi kazanmaya odaklıyız," şeklinde konuştu.

Rodrigues: Sivas'ta Olmaktan Mutluyum

Sivasspor'un yeni transferi Garry Rodrigues ise, takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. "Bu sezon elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katkıda bulunmak istiyorum. Sivas'a karşı hiç galibiyetim yoktu; burada bulunmak beni mutlu ediyor," dedi.

İdman Detayları

Sivasspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman ısınma koşuları ile başlayıp, top kapma ve pas çalışmaları ile devam ederek yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Sivasspor, Konyaspor Deplasmanında Galibiyet Peşinde
3
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı
4
Fenerbahçe Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklara Başladı
5
Gençlerbirliği'nde İcra ve Borç Sorunlarına Tepki
6
Trabzonspor'dan Mustafa Şamil Ekinci'ye Taziye Mesajı
7
Ankara'da Gençlerle Buluşan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek