Sivasspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Sivasspor, Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Net Global Sivasspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için Sivasspor, hazırlıklarına hızla başladı.

Kulüpten gelen açıklamalara göre, antrenman kulüp tesislerinde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından, rondo çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maç ile idmanı sonlandırdı.

Öte yandan, Gaziantep FK maçında görev alan futbolcular, özel bir yenilenme çalışması yaptı. Bu sayede oyuncular, Konyaspor maçı için optimum seviyeye getirilmeye çalışılıyor.

Sivasspor, yarın için planlanan 1 günlük iznin ardından, 18 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.