Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:20
Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor Konyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devamında taktik çalışmalara yer verildi ve 5'e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maç, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Maçta hakem Zorbay Küçük görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

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