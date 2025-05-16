Sivasspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından, 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sonlandıracak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.