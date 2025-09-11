Sivasspor, SMS Grup Sarıyerspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. hafta SMS Grup Sarıyerspor maçı öncesi Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 19:06
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenman Detayları

Antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları yaptı ve antrenmanı taktiksel maçla tamamladı.

Antrenmanda yeni transfer Aaron Appindangoye de yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Maç Bilgisi

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor karşılaşması, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

