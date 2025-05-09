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Sivasspor, Süper Lig'de Kritik Final Maçlarına Hazırlanıyor

Rıza Çalımbay, kalan 3 maçının final niteliğinde olduğunu belirterek galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:56
Sivasspor, Süper Lig'de Kritik Final Maçlarına Hazırlanıyor

Sivasspor'un Kalan 3 Maçı Final Niteliğinde

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının final gibi olduğunu ifade etti. Çalımbay, ligde kalmak amacıyla Bodrum FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacaklarını açıkladı.

Evinde Kazanmak Şart

Çalımbay, Bodrum FK ile oynanacak maçın önemine değinerek, “Taraftarımızın önünde kazanmamız gerekiyor. Bu süreçte taraftarımızın desteği çok önemli.” diyerek, takımın kötü günleri atlatabilmesi için birlikteliğin şart olduğunu belirtti.

Sivasspor İçin Elinden Geleni Yapıyor

Rıza Çalımbay, zorlu bir dönemde Sivasspor'a geldiğini vurgulayarak, “Sivas ne zaman çağırırsa gelirim, memleketim olduğu için buradayım.” ifadesini kullandı. Çalımbay, takıma motive olması için sürekli iletişimde olduklarını ve ligde kalacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

İleriye Dönük Umut

Çalımbay, “Takımın ligde kalmasına inanıyorum ve bunun için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.” diyerek, taraftar desteğinin belirleyici rol oynayacağını yineledi. Teknik direktör, geçmişte yaşanan zorlukların aşılabileceğine ve ligde kalacaklarına olan inancını sürdürdüğünü belirtti.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının...

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının final niteliğinde olacağını belirtti. Çalımbay, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının...

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig'de kalan 3 maçlarının final niteliğinde olacağını belirtti. Çalımbay, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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