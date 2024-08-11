Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Sivasspor-Trabzonspor Maçından Notlar

Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynanan ve golsüz sona eren maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, maçı yaklaşık 14 bin taraftarın izlediğini belirten Uygun, "Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz" dedi.

Maçın Taktiksel Yapısı

Uygun, karşılaşmanın genelinde Trabzonspor'un sistem ve taktik hakimiyetine değinerek, "Bir nevi biz de satranç oynadık. Onların hamlelerine karşılık verdik" ifadesinde bulundu.

Kaçan Pozisyonlar ve Gelecek Transferler

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Uygun, "5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık, izleyenler keyif aldı. Bir tek güzel olmayan taraf sahamızın çimiydi" dedi.

Transferler konusunda da müjde veren Uygun, "Yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha kadromuza katacağız. Bununla beraber hafta sonuna kadar 2-3 tane daha takviye yapacağız. Kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 transferle rekabeti artıracağız" şeklinde konuştu. Uygun, başkan Bahattin Eken ile birlikte amaçlarına ulaşmak için "bismillah" diyerek yola çıktıklarını belirtti.