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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Sivasspor, Göztepe'ye 3-2 yenildi. Teknik direktör Uygun, takımın sonuçtan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:48
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Maç Sonrası Değerlendirmelerde Bulundu

Sivasspor'un Göztepe Mağlubiyeti Üzerine Analiz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Net Global Sivasspor, Göztepe deplasmanında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maç sonrasında konuşan Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.

İyi ve Kötü Taraflarımız

Uygun, "Bugünün iyi tarafı, reaksiyonumuzu iyi vermiş olmamızdır. Ancak, bu dakikaya kadar mücadele edip, buradan puansız dönmemiz bizim için üzüntü verici." dedi.

İlk 10 Dakikadaki Hatalar

Maçın başındaki hatalara dikkat çeken Uygun, "İlk 10 dakikada yaptığımız hatalarla 2-0 geriye düştük. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncularımız beklediğimiz performansı gösteremedi." şeklinde konuştu.

Oyun Sistemi Üzerindeki Değişiklikler

Uygun, ikinci yarıda oyun sistemlerini değiştirdiklerini ve bu sürede takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti. "İkinci yarıda, gol pozisyonlarına girip 2 gol atan bir Sivasspor vardı. Ancak, 96. dakikada kendi ayağımızdaki bir topu uzaklaştıramadığımız için gol yedik ve mağlup olduk." dedi.

Milli Maç Arası ve Sakatlıklar

Son olarak, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Uygun, Rey Manaj'ın uzun süre takımdan uzak kalmasının dezavantaj oluşturduğunu, ayrıca Bangaly Koita'nın da bu maçta sakatlandığını belirtti.

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