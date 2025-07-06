Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor'dan Yeni Sezon Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarının yedinci gününde tesislerinde yoğun bir çalışma programı uyguladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz Yönetiminde Çalışmalar

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, ardından dayanıklılık testine tabi tutuldu. Dar alanda topa sahip olma çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından idman, çift kale maçla sonlandırıldı.

Yeni Katılımlar ve Sakatlık Durumu

Kamp çalışmalarına katılan Samuel Moutoussamy, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başladığı için sevindirdi. Ancak, sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak, antrenmanı takımdan ayrı olarak düz koşu yaparak tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak ise antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı devam eden Mehmet Albayrak ise antrenmanı takımdan ayrı düz koşu yaparak tamamladı.