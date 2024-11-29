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Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Acı Veren Bir Yenilgi Oldu'

Slavia Prag, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Teknik direktör Trpisovsky, defansta yapılan hataları vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 02:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 02:28
Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky: 'Acı Veren Bir Yenilgi Oldu'

Slavia Prag, Fenerbahçe'ye Yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Slavia Prag, bu sonuçla hayal kırıklığına uğradı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Jindrich Trpisovsky, 'Acı veren bir mağlubiyet' yaşadıklarını ifade etti.

Defanstaki Hatalar Öne Çıktı

Eden Arena'da oynanan müsabakanın ardından Trpisovsky, takımının ortaya koyduğu güzel oyuna rağmen puan alamadıklarını belirtti. "Savunmada çok büyük 2 hata yaptık. Hem Dzeko hem de En-Nesyri, bu hataları cezalandırdı," diyen Trpisovsky, takımın verimlilik açısından başarılı olamadığını vurguladı.

Maçın Seyri ve Takım Performansı

Maçın başından itibaren çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini dile getiren Trpisovsky, "Net pozisyonları gole dönüştüremiyoruz. Bu durum özgüvenimizi olumsuz etkiliyor," ifadelerini kullandı.

Mourinho’ya Övgüler

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Trpisovsky, 'Hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir antrenöre karşı maça çıktık. Her gittiği takımda kendi stilini gösteriyor,' diyerek Mourinho'nun başarıları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, 'Bugün evimizde çok büyük bir takıma karşı oynadık,' sözleriyle Fenerbahçe'nin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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