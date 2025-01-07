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Snowboard Tutkunları Palandöken'de Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde hazırlanan Sümeyye Yaren Güneş ve Orhun Atilla, FIS Children Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:44
Snowboard Tutkunları Palandöken'de Zirveye Çıkmayı Hedefliyor

Türkiye’nin Genç Snowboard Yıldızları Palandöken'de Yarışacak

Erzurum, 8 Ocak'ta düzenlenecek FIS Children Cup'la uluslararası snowboard heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kayseri'den gelen milli sporcular Sümeyye Yaren Güneş (13) ve Orhun Atilla Yılmaz (14), bu prestijli organizasyonda şampiyonluk hedefliyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde son hazırlıklarını tamamlayan Güneş ve Yılmaz, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından gerçekleştirilecek bu önemli yarışmada mücadele edecekler. Güneş, kendi yaş kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Yılmaz ikinci sırada yer alıyor.

Uluslararası Arenaya İlk Adım

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapan Said Güneş, genç sporcuların uluslararası seviyede ilk kez yarışacağını belirtti. Güneş, "Her iki sporcumuzun uluslararası yarış deneyimi yok ama Türkiye genelinde birçok başarıları mevcut." dedi.

Yarışta Orhun Atilla Yılmaz 15 yaş altı, Sümeyye Yaren Güneş ise 13 yaş altı kategorisinde mücadele edecek. Bu yıl FIS Children Cup ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Yüzlerce sporcunun katılmasının beklendiği bu organizasyonda Çin, Azerbaycan ve Balkan ülkeleri dahil toplamda 7 ülke yer alacak.

“Ülkemizi Temsil Etmek Gurur Verici”

8 yaşında snowboard ile tanışan Orhun Atilla Yılmaz, "Bu yarışta ülkemizi temsil ediyor olmak bana büyük gurur veriyor.” diye konuştu. Yılmaz, her alanda şampiyonluk hedeflediğini belirterek, "FIS Children Cup, uluslararası bir şampiyona ve katılan ülkelerle etkileşim kurmak beni heyecanlandırıyor" dedi.

Sümeyye Yaren Güneş ise beş yaşındayken babasının tavsiyesiyle bu spora başladığını ifade etti. Güneş, “11 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum ve FIS Children Cup'ta en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeyi amaçlıyorum.” dedi.

Her iki genç sporcu da bu yarışmanın, uluslararası arenada kendilerini tanıtma fırsatı bulacakları önemli bir kapı olduğunun altını çiziyor.

Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun...

Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun Atilla Yılmaz, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Children Cup'ta şampiyonluk hedefliyor.

Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun...

Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun Atilla Yılmaz, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Children Cup'ta şampiyonluk hedefliyor.

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