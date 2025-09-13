Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Cirit Mücadelesi

Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen cirit müsabakasında Kocaeli Çayırova, Uşak takımını 13-11 mağlup etti.

ilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit müsabakası gerçekleştirildi.

Müsabaka Detayları

İlçedeki Atlı Cirit Sahası'ndaki karşılaşmada Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü ile Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü kozlarını paylaştı. Sporcuların at üzerinde kıyasıya mücadele ettiği maç, Kocaeli ekibinin 13-11 üstünlüğü ile sona erdi.

Şenlikten ve Katılımcılardan Notlar

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, organizasyonda yaptığı konuşmada şenliklere yurdun dört bir yanından katılım olduğunu belirtti. Durgut, şenliklerin Türk geleneklerinin yaşatılması amacıyla 744 yıldır sürdüğünü vurgularken, "Burada, Ertuğrul Gazi'yi anarak ona layık olmaya çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimize de diyoruz ki, 'Burası Söğüt. Burası, Anadolu'nun kalbi." ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmaya Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Vezirhan belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ile diğer ilgililer katıldı. Etkinlik, düzenlenen madalya ve kupa töreni ile sona erdi.

