Söğütspor'da Olağanüstü Kongre Öncesi Birlik ve Beraberlik Yemeği

Kulübün geleceği için istişare ve değerlendirme buluşması

Bölgesel Amatör Lig’de Bilecik’i temsil eden Söğütspor’da, önümüzdeki günlerde yapılacak olan olağanüstü kongre süreci öncesi birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Kulübün geleceğini, yarınlarını ve yeniden güçlü bir yapılanmayı konuşmak amacıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme yemeği gönülleri ısıtan bir katılımla gerçekleşti. Yemeğe; Kaymakam Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Sayın Ferhat Durgut, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir, önceki dönem Belediye Başkanı Sayın İsmet Sever ile yıllar boyunca Söğütspor’a emek vermiş; futbolculuk yapmış, yöneticilik üstlenmiş ve başkanlık görevini taşımış birçok isim katıldı.

Söğüt Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Sayın Ferhat Durgut tüm davetlilere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her biri, Söğütspor’un mazisini, bugününü ve yarınını kalpten sahiplenen insanların oluşturduğu büyük bir aile tablosunun parçalarıydı. Bu akşam yalnızca bir yemek değil, Söğütspor’un yeniden ayağa kalkma kararlılığı, birlik olmanın gücü ve Söğüt’ün spor kültürüne duyulan saygının en samimi yansıması oldu. Katılım sağlayan, fikirleriyle katkı sunan ve birlik ruhunu kuvvetlendiren tüm büyüklerimize teşekkür ediyor, Söğütspor’umuzu hep birlikte daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz".

Toplantı, kongre sürecine ilişkin fikir alışverişi ve güç birliği mesajlarının öne çıktığı samimi bir ortamda sonlandı.

