Söğütspor Gemlikspor Deplasmanında 1-1 Berabere Kaldı

Söğütspor, BAL 5. Grup'ta Gemlikspor ile 1-1 berabere kaldı; Yağızcan Şenocak ve Fatih Kılıççı'nın golleriyle takımlar puanları paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:58
Söğütspor Gemlikspor Deplasmanında 1-1 Berabere Kaldı

Söğütspor Gemlikspor Deplasmanında 1-1 Berabere Kaldı

Maç Özeti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, dün oynadığı zorlu Gemlikspor maçından puanla dönmesini bildi.

BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftasında Bursa temsilcisi Gemlikspor’a konuk oldu. Gemlik İlçe Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı bulunan pozisyonların sonuçlanamadığı bir devre oldu; devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Söğütspor, maçın 58’inci dakikasında Yağızcan Şenocak’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası takımını Gemlik deplasmanında yalnız bırakmayan Söğütspor taraftarı büyük sevinç yaşadı.

Golden 10 dakika sonra gelişen Gemlikspor atağında Fatih Kılıççı skoru 1-1 yapan golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Ligin ilk yarısının son maçında Söğütspor, aldığı 1 puanla 13 takımlı ligde 19 puanla, lider Keçiören Belediye Bağlum’un 5 puan gerisinde 6’ıncı sırada tamamladı.

Söğütspor ligin ikinci devresinde 1 Şubat günü Kütahya temsilcisi Tavşanlı Belediyespor’a konuk olacak.

Öte yandan maçı Sçğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da izledi.

SÖĞÜTSPOR ZORLU DEPLASMANDAN PUANLA DÖNMESİ BİLDİ

SÖĞÜTSPOR ZORLU DEPLASMANDAN PUANLA DÖNMESİ BİLDİ

SÖĞÜTSPOR ZORLU DEPLASMANDAN PUANLA DÖNMESİ BİLDİ

