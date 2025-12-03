Söğütspor, Yalovaspor'u 2-1 Yenerek Rahat Nefes Aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup 8. haftasında Bilecik temsilcisi Söğütspor, Söğüt İlçe Stadı'nda konuk ettiği Yalovaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. 45. dakikada Onur Çakmakçı Söğütspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İkinci yarıya daha dengeli başlayan Yalovaspor, 67. dakikada Barış Sinan Üstün'ün golüyle skoru 1-1'e taşıdı.

Ev sahibi ekip taraftar desteğini arkasına alarak baskısını artırdı ve 78. dakikada Kerem Akay'ın golüyle yeniden öne geçti. Kalan süre içinde yapılan ataklar sonuç vermedi ve maç 2-1 sona erdi.

Puan Durumu ve Sonraki Maç

Bu galibiyetle 13 takımlı ligde Söğütspor'un puanı 9'a yükseldi ve hafta sonunda 11. sırada yer aldı. Yalovaspor ise 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Söğütspor ligin 9. haftasında T. Tepecikspor'a konuk olacak.

