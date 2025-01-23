Şöhretler Maçı: Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu Eski Futbolcuları Bir Araya Geldi

Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun Eski Yıldızları Maçta Buluştu

Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları, Mersin'in Yenişehir ilçesinde inşa edilen yeni futbol sahasının açılışında bir araya geldi. Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan Hacı Bayram Birinci Futbol Sahası açılış töreniyle birlikte coşku dolu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı'ndan Spora Destek Mesajı

Açılışta konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, belediye olarak her zaman spora destek verdiklerini vurguladı. Özyiğit, sahaya ismini verdikleri Hacı Bayram Birinci'nin hayatını kaybetmesini anarak, Mersin İdman Yurdu'nun futbol alanında daha başarılı olacağına inandığını ifade etti. Başkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de takımın eski gücüne kavuşması için çalışmalar yaptığını belirtti.

Şöhretler Maçı’nda Duygu Dolu Anlar

Açılış konuşmalarının ardından, Trabzonspor ve Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcuları ile protokol üyeleri arasında gerçekleştirilen "Şöhretler Maçı" heyecanla bekleniyordu. Maç öncesi, Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Eski futbolcular, sahaya "Yitirdiğimiz Canlarımızı Rahmetle Anıyoruz #BOLU" ve "Yattığın Yer İncitmesin Hacı Baba" pankartlarıyla çıktı.

Maçta Görev Alan Yıldızlar

Karşılaşmada, eski Trabzonsporlu futbolcular Soner Boz, Erhan Çağlayan, Ali Kemal Denizci, Lemi Çelik, Mehmet Zengin, Mehmet Soykök, Şehmus Suna, Necati Özçağlayan gibi isimler yer alırken, Mersin İdman Yurdu'nun eski oyuncuları Nurullah Kaya, Kahraman Karataş, Memduh Özbalta, Cemal Koç, Semih Dülger, Hakan Turgut, Tarkan Özyılmaz, Metin Elbilmiş de sahada yer aldı. Tüm bu futbolcularla birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve bazı protokol üyeleri de maçı heyecanla izledi.