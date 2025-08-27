Sparta Prag, Riga'yı eleyip UEFA Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi
Çek ekibi ilk maçtaki avantajını korudu
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sparta Prag, Letonya temsilcisi Riga'yı elemiş olarak lig aşamasına çıktı.
Turnuvanın play-off turu rövanşları tek maç üzerinden oynanmaya başlarken, Sparta Prag ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Rövanş karşılaşmasında konuk ekip Riga, 68. dakikada Iago Siqueira'nın golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı ancak toplamda tur atlayan taraf Sparta Prag oldu.
Organizasyonda play-off turu, yarın oynanacak 23 karşılaşma ile tamamlanacak.