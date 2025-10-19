Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda 13 ilden 30 sporcunun katılımıyla tamamlandı; erkeklerde Muhammed Oğuz Kağanoğlu, kadınlarda Yağmur Toylan birinci oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:10
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirildi. Yarışmalar Samsun Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı ve organizasyona 13 ilden 30 sporcu katıldı.

Dereceye Giren Sporcular

Erkeklerde sıralama şu şekilde oluştu: 1. Muhammed Oğuz Kağanoğlu, 2. Mustafa Sacit Sümer, 3. Vahap Karadağ.

Kadınlarda ise dereceye girenler: 1. Yağmur Toylan, 2. Zeliha El, 3. Selin Manka.

Yetkililerden Açıklama ve Ödül Töreni

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olan Tunsel Aslankoç, AA muhabirine şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Aslankoç, "Burada derece yapan sporcularımız milli takımlara giderek olimpiyat hedefi çalışmalarına devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler...

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
2
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
3
Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde Sona Erdi — Galatasaray Şampiyon
4
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
5
Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti: 'İçim Rahat, Huzurluyum'
6
Beşiktaş'ta Seçimli Olağan Divan Başkanlık Kurulu Toplantısı Başladı
7
Uluslararası Halk Oyunları Kongresi Eskişehir'de — Hedef: UNESCO Listesi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)