Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirildi. Yarışmalar Samsun Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı ve organizasyona 13 ilden 30 sporcu katıldı.

Dereceye Giren Sporcular

Erkeklerde sıralama şu şekilde oluştu: 1. Muhammed Oğuz Kağanoğlu, 2. Mustafa Sacit Sümer, 3. Vahap Karadağ.

Kadınlarda ise dereceye girenler: 1. Yağmur Toylan, 2. Zeliha El, 3. Selin Manka.

Yetkililerden Açıklama ve Ödül Töreni

Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi olan Tunsel Aslankoç, AA muhabirine şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Aslankoç, "Burada derece yapan sporcularımız milli takımlara giderek olimpiyat hedefi çalışmalarına devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

