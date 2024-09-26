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Spor Toto, Rize Belediyespor'u Hentbol Süper Lig'de Yendi

Spor Toto, Rize Belediyespor'u 38-27 ile mağlup ederek Hentbol Süper Lig'deki başarısını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:14
Spor Toto, Rize Belediyespor'u Hentbol Süper Lig'de Yendi

Spor Toto, Hentbol Süper Lig'de Zafere Ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 4. haftasında gerçekleştirilen mücadelede Spor Toto, Rize Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada, ev sahibi ekip sahadan 38-27 galip ayrıldı.

İlk Yarının Hakimi Spor Toto

Maçın başlangıcından itibaren etkili bir oyun sergileyen Spor Toto, ilk yarıyı 19-12’lik üstünlükle tamamladı. Ev sahibi ekip, bu üstün performansını ikinci yarıda da sürdürebilmeyi başardı.

İkinci Yarıda Kontrol Spor Toto'da

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutmaya devam eden Spor Toto, maçın sonuna kadar farkı koruyarak müsabakayı 38-27’lik sonuçla kazandı. Bu galibiyet, Spor Toto’nun ligdeki iddiasını artırdı.

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