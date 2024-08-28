St. Gallen, Trabzonspor Maçına Hazır

St. Gallen, Trabzonspor'u Bekliyor

İsviçre'nin St. Gallen takımı, yarın oynanacak olan UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı için Trabzonspor ile karşılaşmak üzere son hazırlıklarını tamamladı. Papara Park’ta teknik direktör Enrico Maassen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına kapalı olarak sürdürdü.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk 15 dakikası medya için açıkken, geri kalan kısmında futbolcuların performans odaklı çalışmalara yöneldiği belirtildi. Antrenman, koşu ile başlayarak pas ve top kapma oyunlarıyla devam etti. Raporlara göre, takımın maç öncesinde taktiksel çalışmalar yaptığı basına kapalı bölümlerde gerçekleştirildi.

Yarınki karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. St. Gallen, bu mücadelede galip gelerek turnuvada ilerlemeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak St. Gallen, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.