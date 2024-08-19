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St. Gallen-Trabzonspor Maçında Misafir Tribün Biletleri Satışta

Trabzonspor'un St. Gallen ile oynayacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:54
St. Gallen-Trabzonspor Maçında Misafir Tribün Biletleri Satışta

St. Gallen-Trabzonspor Maçının Detayları

Trabzonspor'un, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımıyla oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının misafir tribün biletleri, satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda olan misafir tribün biletleri bu bağlantıdan alınabilecek. Bilet fiyatı ise 20 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir.

Önemli Bilgilendirmeler

Açıklamada, 5 yaş altı çocukların stada girişinin ücretsiz olduğu ancak misafir takım tribününde engelli alanı bulunmadığı belirtildi. Sınırlı sayıda engelli biletleri için taraftarların St. Gallen kulübüne başvurması gerektiği ifade edildi.

Maçı izlemek isteyen taraftarların, maç günü yanlarında pasaport bulundurmaları gerektiği özellikle vurgulandı ve şu açıklamalar yapıldı:

  • Taraftarların güvenlik nedeniyle stadyuma toplu halde, tercihen otobüsle gelmeleri önerilmektedir.
  • Meşale, maytap gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin stadyuma sokulması yasaktır.
  • Bu kuralların ihlali, kulübü saha kapatma gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.
  • İsviçre yasaları gereği bu tür maddelerin stada sokulması yasak olduğundan, ihlali gerçekleştirenler adli yaptırımlarla karşılaşabilir.

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