St. Gallen-Trabzonspor Maçında Misafir Tribün Biletleri Satışta

St. Gallen-Trabzonspor Maçının Detayları

Trabzonspor'un, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımıyla oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının misafir tribün biletleri, satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda olan misafir tribün biletleri bu bağlantıdan alınabilecek. Bilet fiyatı ise 20 İsviçre frangı olarak belirlenmiştir.

Önemli Bilgilendirmeler

Açıklamada, 5 yaş altı çocukların stada girişinin ücretsiz olduğu ancak misafir takım tribününde engelli alanı bulunmadığı belirtildi. Sınırlı sayıda engelli biletleri için taraftarların St. Gallen kulübüne başvurması gerektiği ifade edildi.

Maçı izlemek isteyen taraftarların, maç günü yanlarında pasaport bulundurmaları gerektiği özellikle vurgulandı ve şu açıklamalar yapıldı: