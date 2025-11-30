Stanimir Stoilov: "Galibiyeti Hak Ettiğimizi Düşünüyorum"

Stoilov, Göztepe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiğini, galibiyeti hak ettiklerini ve saha koşullarının Süper Lig seviyesinde olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 21:00
Maç ve Genel Değerlendirme

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Stoilov, "Bizim adımıza çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. İlk 65 dakikaya baktığımızda deplasmanda en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarının ortasına kadar gerçekten çok iyiydik ve bugün maçta 2 takım da duran toplardan goller buldu. Bu aslında bizim adımıza önemli bir örnek teşkil ediyor. Savunma anlamında normalde duran toplarda iyiyiz ama bugün maalesef gol yedik. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor" dedi.

Galibiyet ve Saha Koşulları

Stoilov, Antalyaspor’un maçı çevirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, "Aynı zamanda duran toplardan gol atmaya da devam etmeliyiz. Son bölümde kontrataklar yakaladık ama orada yine bunları değerlendiremedik. Antalya da maçı çevirmek için elimden geleni yaptı, iyi bir takım ama bugün maçın geleneğine baktığımızda galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör ayrıca saha koşullarına dikkat çekerek, "Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum, burası gerçekten çok güzel bir stadyum ama saha gerçekten çok kötüydü. Bu saha Süper Lig seviyesinde bir saha değil ve 2 takımın adına da sakatlıklara neden olabilecek büyük sıkıntılara neden olabilecek bir saha maalesef" değerlendirmesinde bulundu.

