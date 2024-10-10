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Suat Çelen Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Yeniden Başkanı

Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun başkanlığına yeniden seçilerek önemli başarılara imza atmaya devam edecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:28
Suat Çelen Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Yeniden Başkanı

Suat Çelen Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu, olağan seçimli genel kurul toplantısında Suat Çelen, başkanlık görevine bir kez daha seçildi. Toplantı, Ankara'daki HiltonSA Oteli'nde yapıldı.

Genel Kurula Katılım

Toplantıya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Al-Tabba ve federasyon yetkilileri katıldı.

Suat Çelen, 170 delegeden oluşan kurula tek aday olarak girdi ve 159 oy alarak başkanlığına yeniden getirildi.

Duygu ve Hedefler

Genel kurulda bir sunum gerçekleştiren Suat Çelen, "Hep birlikte büyük adımlar attık; imkansız görünen birçok şey başardık. Ancak daha yapacak çok işimiz var" diyerek, takım ruhunun önemini vurguladı.

Çelen, cimnastik alanındaki tarihi başarılarını paylaşarak, olimpiyatlara katılma hedefleri ve Avrupa'da en başarılı federasyon olma unvanlarını elde ettiklerini belirtti.

Uluslararası Destek

Morinari Watanabe, Türk cimnastiğinin Suat Çelen döneminde köklü bir değişim yaşadığını ifade ederek, "Suat Çelen'in sıkı çalışmaları sayesinde Türk cimnastiği dünyanın en iyilerinden biri haline geldi" açıklamasında bulundu. Watanabe, Çelen'in liderlik özelliklerini övdü ve başarılarının devamını diledi.

Yeni yönetim kurulunda Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Deniz Varol, Hakan Ünal, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Onur Çağlar, Tolga Atıcı ve Yasemin Üner bulunuyor.

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