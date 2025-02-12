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Sümeyye İdilnur Aslan, Babasının Adıyla Düzenlenen Türkiye Savate Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sümeyye İdilnur Aslan, merhum babası Hasan Aslan'ın adıyla düzenlenen Türkiye Savate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:12
Sümeyye İdilnur Aslan, Babasının Adıyla Düzenlenen Türkiye Savate Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Sümeyye İdilnur Aslan, Babasının Anısına Altın Madalya Kazandı

18 yaşındaki savate sporcusu Sümeyye İdilnur Aslan, babası eski milli sporcu ve antrenör merhum Hasan Aslan'ın adıyla düzenlenen ilk Türkiye Savate Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalya kazandı. Bu anlamlı organizasyon, 5-9 Şubat tarihlerinde Çankırı'da gerçekleştirildi.

Savate, kick boks ile boks karışımı bir spor dalıdır; Haziran 2024'te Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'na bağlanacak olan bu branşın ilk resmi şampiyonası, Hasan Aslan'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Baba Kaybı ve Spor Sevgisi

Sümeyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının antrenör olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren spor yapmaya yönlendirildiğini belirtti. Aslan, babasının hayatında sporun ne kadar önemli bir yer tuttuğunu özellikle vurgulayarak, “2020 yılında koronavirüs nedeniyle babamı kaybettim. Ama spora daha sıkı sarıldım. Çünkü bu spor, onun bana bıraktığı bir mirastı” dedi.

Sümeyye, bu şampiyonanın kendisi için yalnızca bir Türkiye Şampiyonası olmadığını, aynı zamanda babasının anısına düzenlendiğini ifade ederek, “Burada benim için tabii ki birincilikten başka hiçbir şey olamazdı, tek hedefim şampiyonluktu ve ona ulaştım” dedi. Gelecek hedefleri arasında milli takıma girmeyi ve savate ile ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi istediğini ekledi.

Hasan Aslan'ın Anısı Yaşatılıyor

Hasan Aslan'ın kardeşi ve antrenör Emre Aslan, organizasyonun ağabeyinin adıyla düzenlenmesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Yeğeni İdilnur’un Türkiye şampiyonu olmasının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Emre, “Ülkemizi bu branşta en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı Organizasyon Kurulu Başkanı Ahmet Çınar da, İdilnur'un şampiyonluğunun kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. “Kendisi iyi bir insan, iyi bir baba ve iyi bir antrenördü. Biz de emaneti olan kızının başarısından mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

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