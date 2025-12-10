Marius Mouandilmadji: "Önemli Olan Takımın Başarısı" — Samsunspor AEK Maçı

Marius Mouandilmadji: "Önemli olan takımın başarısı"

Konferans Ligi 5. hafta öncesi Samsunspor'da hedef galibiyet

Samsunspor’un başarılı santrforu Marius Mouandilmadji, hem Süper Lig hem de Konferans Ligindeki gollerinden dolayı memnun olduğunu ancak asıl önceliklerinin takım başarısı olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın saat 20.45'te Yunan temsilcisi AEK'ı ağırlayacak olan Samsunspor'da, Çadlı forvet düzenlenen basın toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil, takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi’ne odaklanmıyoruz. Hem ligi hem Konferans Ligi’ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalarda en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız"

Mouandilmadji, attığı gollerle takıma katkı sağlamaktan memnun olduğunu, ancak bireysel hedeflerin geride kaldığını ve önceliklerinin takımın başarısı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Teknik ekip ve oyuncuların her iki kulvarda da en iyi şekilde hazırlanarak mücadele edecekleri belirtildi; Samsunspor'un hedefi AEK maçından galibiyetle ayrılmak.

SAMSUNSPOR FUTBOLCUSU MARİUS MOUANDİLMADJİ, AEK MAÇI ÖNCESİ KATILDIĞI BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ OLANIN KENDİ BAŞARISI DEĞİL, TAKIMIN BAŞARISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.