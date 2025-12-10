DOLAR
Eskişehir'de 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' Müsabakaları Sürüyor

Eskişehir'de Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda süren 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları 11 Aralık 2025'te tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:07
Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yüzme' müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde düzenlenen 'Okul Sporları' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuva, Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılıyor.

Turnuva ve Katılım

Turnuvaya katılan öğrenciler, okullarını temsil ederek dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Müsabakalar, farklı yaş ve disiplinlerde gerçekleştirilen yarışlarla sporcuların performanslarını sergilemesine imkân tanıyor.

Sonuç Tarihi

Müsabakalar 11 Aralık 2025 tarihinde sonuçlanacak. Organizasyon, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı ve il genelinde spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

