Süper Kupa: Galatasaray-Trabzonspor'da VAR Görevi Ömer Faruk Turtay'a

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Maç Detayları

Müsabaka bugün saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı merkez hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

VAR ve AVAR Kadrosu

Video Yardımcı Hakem olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak. AVAR görevlerini ise Hakan Yemişken ve Candaş Elbil üstlenecek.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE BUGÜN OYNANACAK GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) ÖMER FARUK TURTAY OLDU.