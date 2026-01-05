DOLAR
Süper Kupa: Galatasaray-Trabzonspor'da VAR Görevi Ömer Faruk Turtay'a

Galatasaray-Trabzonspor yarı finalinde VAR olarak Ömer Faruk Turtay atandı; AVAR'lar Hakan Yemişken ve Candaş Elbil görev yapacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:13
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Maç Detayları

Müsabaka bugün saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı merkez hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olarak açıklandı.

VAR ve AVAR Kadrosu

Video Yardımcı Hakem olarak Ömer Faruk Turtay görev alacak. AVAR görevlerini ise Hakan Yemişken ve Candaş Elbil üstlenecek.

