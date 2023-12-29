Süper Kupa maçı öncesi büyük kriz! Galatasaray maça çıkmama kararı aldı!

Suudi Arabistan'da bu akşam Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde sorunlar çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmediği iddia edildi. Bu duruma Galatasaray tepki göstererek maça çıkmayabileceğini belirtti.

Suudi Arabistan hükümetinin Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na yasak getirdiği öne sürüldü. Galatasaray ve Fenerbahçe bu yasağa karşı çıkarak kaldırılmasını istedi. Bu akşam oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde iki kulüp arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde bir krizle karşılaştı. Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyen Galatasaray, bu duruma itiraz etti. Galatasaray, İstiklal Marşı'nın okunmaması halinde maça çıkmayacağını açıkladı.