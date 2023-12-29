Süper Kupa Öncesi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden önemli açıklama!

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Maç öncesi yaşanan pankart krizi ise Türkiye'de büyük tepki çekti. TFF ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları yalanladı.

Süper Kupa Finali öncesinde pankart krizi iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek" şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi!

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Riyad'da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye'de futbolseverler, maçtan önce sahaya asılan skandal pankartı kınadı. TFF ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, pankartın gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amaçlı olduğunu açıkladı.

Süper Kupa, Türk futbolunun zirvesi olarak görülüyor. Galatasaray, Süper Kupa'da 16 kez şampiyon olarak rekor kırdı. Fenerbahçe ise 9 kez Süper Kupa'ya sahip oldu. Bu sezonun finali, iki takımın 10. Süper Kupa mücadelesi olacak. Önceki 9 maçta Galatasaray 5, Fenerbahçe 4 kez kazandı.